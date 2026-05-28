Путин рассказал о сотрудничестве России и Казахстана в области цифровизации

- Путин заявил о хорошем темпе сотрудничества России и Казахстана в области цифровизации.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Сотрудничество России и Казахстана в области цифровизации продвигается хорошими темпами, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в четверг провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После переговоров лидеры подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана и сделали заявления для СМИ.
"Хорошими темпами продвигается сотрудничество в сфере цифровизации и инновационных технологий. Россия и Казахстан вместе работают по внедрению искусственного интеллекта и других современных решений в самых разных секторах экономики и социальной жизни", - сказал Путин по итогам российско-казахстанских переговоров.
