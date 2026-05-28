Путин рассказал о прокачке нефти из России в Казахстан

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Российская нефть прокачивается по территории Казахстана в Китай и страны Азии, отметил президент РФ Владимир Путин.
Путин в четверг провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После переговоров лидеры подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана и сделали заявления для СМИ.
"Через Россию проходит главный объем казахстанского экспорта нефти на мировые рынки. В свою очередь российская нефть по казахстанской территории прокачивается в Китай и страны Азии", - сказал Путин в ходе заявлений по итогам российско-казахстанских переговоров.