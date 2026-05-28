Президент РФ Владимир Путин во время государственного визита в Казахстан

Путин рассказал о значении ввода в эксплуатацию АЭС в Казахстане

Краткий пересказ от РИА ИИ Ввод в эксплуатацию АЭС Балхаш в Казахстане внесет заметный вклад в энергообеспечение государства, заявил Путин.

Он отметил, что речь идет не просто о строительстве атомной электростанции, а о создании целой отрасли.

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Ввод в эксплуатацию АЭС Балхаш в Казахстане внесет заметный вклад в энергообеспечение государства, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин в четверг провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым . После переговоров лидеры подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана и сделали заявления для СМИ.

"Ввод станции в эксплуатацию внесет заметный вклад в энергообеспечение казахстанской экономики, поможет в снабжении предприятий и домохозяйств недорогой и чистой энергией", - сказал глава государства по итогам российско-казахстанских переговоров.

Путин отметил, что речь идет не просто о строительстве атомной электростанции, а о создании целой отрасли, включающей образование, подготовку кадров.