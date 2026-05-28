Путин рассказал о значении ввода в эксплуатацию АЭС в Казахстане - РИА Новости, 28.05.2026
12:22 28.05.2026 (обновлено: 12:35 28.05.2026)
Путин рассказал о значении ввода в эксплуатацию АЭС в Казахстане

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Президент РФ Владимир Путин во время государственного визита в Казахстан
Краткий пересказ от РИА ИИ
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Ввод в эксплуатацию АЭС Балхаш в Казахстане внесет заметный вклад в энергообеспечение государства, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в четверг провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После переговоров лидеры подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана и сделали заявления для СМИ.
"Ввод станции в эксплуатацию внесет заметный вклад в энергообеспечение казахстанской экономики, поможет в снабжении предприятий и домохозяйств недорогой и чистой энергией", - сказал глава государства по итогам российско-казахстанских переговоров.
Путин отметил, что речь идет не просто о строительстве атомной электростанции, а о создании целой отрасли, включающей образование, подготовку кадров.
Путин находится в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая. Главу государства в Астане сопровождает делегация из более чем 30 человек, в том числе вице-премьер Алексей Оверчук и девять федеральных министров. Президент также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.
