Путин: Россия будет участвовать в развитии сферы мирного атома в Казахстане - РИА Новости, 28.05.2026
12:19 28.05.2026 (обновлено: 15:01 28.05.2026)
Путин: Россия будет участвовать в развитии сферы мирного атома в Казахстане

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Россия будет участвовать не только в строительстве АЭС, но и в создании целой отрасли мирного атома в Казахстане, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в четверг провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После переговоров лидеры подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана и сделали заявления для СМИ.
"Хотел бы отметить, что, как мы и договаривались с президентом Казахстана, речь идет не просто о создании атомной электростанции, о строительстве, речь идет о создании целой отрасли, включающей образование, подготовку кадров и так далее", - сказал Путин в ходе заявлений по итогам российско-казахстанских переговоров.
Он также отметил, что из России в Казахстан поставляется значительный объем энергоресурсов, осуществляется их транзитная поставка в соседние Узбекистан и Киргизию. Кроме того, "Русгидро" приступает к проектам развития гидроэнергетики в республике. Между странами налажены и взаимные трансграничные поставки электричества.
Агентство по атомной энергии Казахстана 14 июня 2025 года сообщило, что госкорпорация "Росатом" возглавит консорциум по строительству первой в стране атомной электростанции. По итогам всенародного конкурса первую в Казахстане АЭС было решено назвать "Балхаш" - по месту расположения на побережье одноименного озера.
РоссияКазахстанВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом""Балхаш"УзбекистанРусГидроВизит Путина в Казахстан — 2026
 
 
