Путин: Россия будет участвовать в развитии сферы мирного атома в Казахстане

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия будет участвовать в создании целой отрасли мирного атома в Казахстане, заявил Путин.

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Россия будет участвовать не только в строительстве АЭС, но и в создании целой отрасли мирного атома в Казахстане, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин в четверг провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым . После переговоров лидеры подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана и сделали заявления для СМИ.

"Хотел бы отметить, что, как мы и договаривались с президентом Казахстана, речь идет не просто о создании атомной электростанции, о строительстве, речь идет о создании целой отрасли, включающей образование, подготовку кадров и так далее", - сказал Путин в ходе заявлений по итогам российско-казахстанских переговоров.

Он также отметил, что из России в Казахстан поставляется значительный объем энергоресурсов, осуществляется их транзитная поставка в соседние Узбекистан и Киргизию. Кроме того, "Русгидро" приступает к проектам развития гидроэнергетики в республике. Между странами налажены и взаимные трансграничные поставки электричества.