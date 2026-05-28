Путину и Токаеву показали закладку капсулы в центре "Сириус" - РИА Новости, 28.05.2026
11:59 28.05.2026
Путину и Токаеву показали закладку капсулы в центре "Сириус"

Путину и Токаеву показали закладку капсулы на месте центра "Сириус" в Астане

© Фото : Пресс-служба президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом.
  • Президенту Путину и лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву показали закладку капсулы на месте строительства центра «Сириус» в Астане.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину и лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву показали закладку капсулы на месте центра "Сириус" в Астане.
Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. В четверг лидеры провели во Дворце Независимости переговоры в узком и расширенном форматах. После переговоров лидерам показали видеоролики, посвященные реализации российско-казахстанских проектов.
Во Дворце Независимости состоялась презентация закладки капсулы в основание центра "Сириус", который строится в Казахстане. После презентации выступили глава "Сириуса" Елена Шмелева и министр просвещения Казахстана Жулдыз Сулейменова.
Ранее Путин в своей статье для "Казахстанской правды" написал, что открытие школы "Казахстан — Сириус" и Центра по работе с талантами детей и молодежи запланировано на 2029 год.
В миреКазахстанРоссияАстанаВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевЕлена ШмелеваВизит Путина в Казахстан — 2026
 
 
