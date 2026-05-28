Переговоры Путина и Токаева продолжались около 1,5 часов

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Астане продолжались около 1,5 часов, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры в узком составе начались в 10.05 мск, затем они продолжились в расширенном формате.
Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Главу российского государства в Астане сопровождает делегация из более чем 30 человек, в том числе вице-премьер Алексей Оверчук, а также девять федеральных министров. Президент РФ также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.