Путин и Токаев ознакомились с реализацией совместных проектов

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомились с реализацией российско-казахстанских проектов, в том числе в области промышленности, передает корреспондент РИА Новости.

После переговоров состоялась видеопрезентация о российско-казахстанском сотрудничестве в различных сферах деятельности. Всего лидерам показали три видеоролика, в том числе посвященные совместным проектам в области промышленности, а также запуску первой трансграничной грузоперевозки с использованием беспилотных грузовых автомобилей.