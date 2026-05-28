11:46 28.05.2026 (обновлено: 13:53 28.05.2026)
Путин и Токаев ознакомились с реализацией совместных проектов

  • Лидеры России и Казахстана ознакомились с реализацией совместных проектов, в том числе посмотрели видеопрезентацию о запуске первой трансграничной грузоперевозки с использованием беспилотных грузовых автомобилей.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомились с реализацией российско-казахстанских проектов, в том числе в области промышленности, передает корреспондент РИА Новости.
Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. В четверг лидеры провели во Дворце Независимости переговоры в узком и расширенном форматах.
После переговоров состоялась видеопрезентация о российско-казахстанском сотрудничестве в различных сферах деятельности. Всего лидерам показали три видеоролика, в том числе посвященные совместным проектам в области промышленности, а также запуску первой трансграничной грузоперевозки с использованием беспилотных грузовых автомобилей.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
КазахстанВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевВизит Путина в Казахстан — 2026
 
 
