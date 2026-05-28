Путин отметил сотрудничество между регионами России и Казахстана - РИА Новости, 28.05.2026
11:17 28.05.2026

Путин отметил сотрудничество между регионами России и Казахстана

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин отметил сотрудничество между регионами России и Казахстана.
  • Он упомянул о ежегодных мероприятиях и предстоящем форуме в Омске 20 августа.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил сотрудничество между регионами РФ и Казахстана.
Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг проводят российско-казахстанские переговоры в расширенном формате.
"Вы уже отметили взаимодействие регионов, хочу это подтвердить. Ежегодно проводятся форумы межрегионального сотрудничества. В ноябре прошлого года состоялась такая встреча в Казахстане - это было 21 мероприятие подобного рода. Не сомневаемся в весомой отдаче и от очередного форума, который пройдет, как Вы сказали, в Омске 20 августа. Я тоже это пометил для себя. Уверен, это будет очень полезно", - сказал Путин в ходе переговоров.
Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Президент РФ также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане
Тысячи казахстанцев получают образование в России, заявил Путин
КазахстанРоссияОмскВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
 
 
