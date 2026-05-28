Путин отметил сотрудничество между регионами России и Казахстана

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил сотрудничество между регионами РФ и Казахстана.
Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг проводят российско-казахстанские переговоры в расширенном формате.
"Вы уже отметили взаимодействие регионов, хочу это подтвердить. Ежегодно проводятся форумы межрегионального сотрудничества. В ноябре прошлого года состоялась такая встреча в Казахстане - это было 21 мероприятие подобного рода. Не сомневаемся в весомой отдаче и от очередного форума, который пройдет, как Вы сказали, в Омске 20 августа. Я тоже это пометил для себя. Уверен, это будет очень полезно", - сказал Путин в ходе переговоров.