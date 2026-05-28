Путин заявил о перспективных направлениях сотрудничества с Казахстаном

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Перспективные направления сотрудничества намечаются по итогам переговоров России и Казахстана, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наши команды хорошо поработали в ходе подготовки к сегодняшней встрече. Намечаются перспективные направления нашего сотрудничества, которые, безусловно, принесут очень хороший результат", - сказал Путин в ходе российско-казахстанских переговоров.
Российский лидер в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Главу российского государства в Астане сопровождает делегация более чем из 30 человек, в том числе вице-премьер Алексей Оверчук, а также девять федеральных министров.