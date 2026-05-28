Токаев назвал визит Путина в Казахстан важным с точки зрения безопасности - РИА Новости, 28.05.2026
11:05 28.05.2026
Токаев назвал визит Путина в Астану важным с точки зрения безопасности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане
  • Касым-Жомарт Токаев заявил, что визит Владимира Путина в Казахстан имеет большое значение с точки зрения безопасности на Евразийском континенте.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Казахстан имеет большое значение с точки зрения безопасности на Евразийском континенте, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Главу российского государства в Астане сопровождает делегация из более чем 30 человек, в том числе вице-премьер Алексей Оверчук, а также девять федеральных министров. Президент РФ также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.
"Это визит имеет большое значение с точки зрения обеспечения безопасности, стабильности на Евразийском континенте", - заявил Токаев на переговорах с Путиным.
Он добавил, что Казахстан и Россия, по сути, являются основой евразийского пространства.
В миреКазахстанРоссияАстанаВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевАлексей ОверчукВизит Путина в Казахстан — 2026
 
 
