Токаев назвал визит Путина в Казахстан важным с точки зрения безопасности

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Казахстан имеет большое значение с точки зрения безопасности на Евразийском континенте, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Главу российского государства в Астане сопровождает делегация из более чем 30 человек, в том числе вице-премьер Алексей Оверчук, а также девять федеральных министров. Президент РФ также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.
"Это визит имеет большое значение с точки зрения обеспечения безопасности, стабильности на Евразийском континенте", - заявил Токаев на переговорах с Путиным.
Он добавил, что Казахстан и Россия, по сути, являются основой евразийского пространства.