Недоброжелатели России сталкиваются с проблемами в экономике, заявил Путин

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что недоброжелатели России сталкиваются с проблемами в экономике.
Путин в ходе переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что Россия продолжает удерживать четвертое место в мире по паритету покупательной способности.
"Несмотря на попытки с этим бороться со стороны некоторых наших недоброжелателей, но, поскольку у них у самих не все в порядке, мы удерживаем это четвертое место в мире после Китая, Соединенных Штатов, Индии", - сказал Путин в ходе переговоров с президентом Казахстана.