Путин назвал отношения России и Казахстана образцом сотрудничества
10:58 28.05.2026
© Фото : Пресс-служба президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Отношения РФ и Казахстана в ЕАЭС и других объединениях служат образцом конструктивного взаимодействия в международном сотрудничестве, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Главу российского государства в Астане сопровождает делегация из более чем 30 человек, в том числе вице-премьер Алексей Оверчук, а также девять федеральных министров.
"В международных делах образцом конструктивного взаимодействия служит наша совместная работа в ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и ООН, в Каспийской пятерке в формате Россия - Центральная Азия", - сказал Путин в ходе российско-казахстанских переговоров.
