Путин заявил о важности военного сотрудничества с Казахстаном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что военное сотрудничество России и Казахстана способствует укреплению стабильности и безопасности в регионе.
- Российский президент прибыл в Казахстан с государственным визитом и примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета в Астане.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Военное сотрудничество России и Казахстана способствует укреплению стабильности и безопасности в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Продолжается военное сотрудничество, и это является серьезным фактором укрепления стабильности и безопасности в регионе", - сказал Путин на переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Главу российского государства в Астане сопровождает делегация из более чем 30 человек, в том числе вице-премьер Алексей Оверчук, а также девять федеральных министров. Президент РФ также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.