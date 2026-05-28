Путин указал на важность сотрудничества России и Казахстана в энергетике - РИА Новости, 28.05.2026
10:56 28.05.2026 (обновлено: 11:07 28.05.2026)
Путин указал на важность сотрудничества России и Казахстана в энергетике

© Фото : Пресс-служба президента РоссииВладимир Путин и Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин указал на важность сотрудничества России и Казахстана в энергетике и машиностроении.
Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг проводят российско-казахстанские переговоры.
"У нас очень много направлений взаимодействия, которые являются принципиально важными как для экономики Казахстана, так и для экономики России: это и машиностроение, это энергетика, это инфраструктура и, конечно, гуманитарная сфера", - сказал Путин в ходе переговоров.
Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Президент РФ также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.
Путин заявил о важности военного сотрудничества с Казахстаном
РоссияКазахстанВизит Путина в Казахстан — 2026Владимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевАстана
 
 
