Партнерство России и Казахстана основано на дружбе, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что стратегическое партнерство России и Казахстана основано на дружбе и взаимном уважении.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Стратегическое партнерство России и Казахстана основано на дружбе, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Главу российского государства в Астане сопровождает делегация из более чем 30 человек, в том числе вице-премьер Алексей Оверчук, а также девять федеральных министров. Президент РФ также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.
"И тогда много было сделано для того, чтобы предпринять дополнительные шаги по углублению, расширению нашего стратегического партнерства, которое действительно основано на прочных традициях дружбы, взаимного уважения на протяжении столетий сосуществования наших народов, в том числе и в рамках единого государства", - сказал Путин в ходе российско-казахстанских переговоров.