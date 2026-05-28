Путин назвал главную особенность отношений с Казахстаном

Краткий пересказ от РИА ИИ Российско-казахстанские отношения находятся на подъеме и динамично развиваются на принципах равноправия, заявил Путин.

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Отношения России и Казахстана находятся на подъеме и развиваются на равноправной основе, заявил Владимир Путин на переговорах с Касымом-Жомартом Токаевым.

« "Многое было сделано для <...> углубления нашего стратегического партнерства, которое основано на прочных традициях дружбы, взаимного уважения на протяжении столетий сосуществования наших народов". Владимир Путин Президент России Президент России

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Москва и Астана активно укрепляют экономические отношения: в 2025-м двусторонний товарооборот превысил 28 миллиардов долларов, а за первый квартал 2026-го он вырос более чем на девять процентов, отметил российский лидер.

Токаев, в свою очередь, добавил: между странами действуют 11 совместных проектов с общим объемом вложений в 53 миллиарда долларов. И именно Россия — лидер по объему прямых инвестиций в экономику Казахстана.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

« Образцом конструктивного взаимодействия служит наша совместная работа в ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС, БРИКС и ООН, в Каспийской пятерке в формате "Россия — Центральная Азия". Владимир Путин Президент России Президент России

Развивается сотрудничество и на гуманитарном направлении: в этом году в Казахстане создали международную организацию по русскому языку. Также в республике прошли Дни культуры России