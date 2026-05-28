Путин назвал главную особенность отношений с Казахстаном

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Отношения России и Казахстана находятся на подъеме и развиваются на равноправной основе, заявил Владимир Путин на переговорах с Касымом-Жомартом Токаевым.
"Многое было сделано для <...> углубления нашего стратегического партнерства, которое основано на прочных традициях дружбы, взаимного уважения на протяжении столетий сосуществования наших народов".
Москва и Астана активно укрепляют экономические отношения: в 2025-м двусторонний товарооборот превысил 28 миллиардов долларов, а за первый квартал 2026-го он вырос более чем на девять процентов, отметил российский лидер.
Токаев, в свою очередь, добавил: между странами действуют 11 совместных проектов с общим объемом вложений в 53 миллиарда долларов. И именно Россия — лидер по объему прямых инвестиций в экономику Казахстана.
Образцом конструктивного взаимодействия служит наша совместная работа в ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС, БРИКС и ООН, в Каспийской пятерке в формате "Россия — Центральная Азия".
Развивается сотрудничество и на гуманитарном направлении: в этом году в Казахстане создали международную организацию по русскому языку. Также в республике прошли Дни культуры России.
Накануне Путин прибыл в Казахстан с трехдневным государственным визитом. После переговоров в узком и расширенном форматах состоится церемония подписания документов. Затем президенты выйдут к представителям прессы. Российский лидер также примет участие в работе V Евразийского экономического форума.