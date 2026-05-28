Путин и Токаев проводят переговоры в Астане

АСТАНА, 28 мая — РИА Новости. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев проводят переговоры в Астане.

Стороны обсудят ключевые аспекты политического, экономического, военно-технического и культурного сотрудничества.

Кроме того, они обменяются мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, перспективам взаимодействия в многосторонних организациях.

Перед этим прошла торжественная церемония. Во время нее над Астаной пролетели самолеты, окрасившие небо в цвета российского триколора. Затем главы государств поприветствовали делегации, а оркестры исполнили национальные гимны.

Путин находится в Казахстане с трехдневным визитом. Накануне он провел с Токаевым неформальную беседу.