Путин проведет переговоры с Токаевым и примет участие в форуме ЕАЭС

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин в четверг проведет переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Президент России также примет участие в пятом Евразийском экономическом форуме, где выступит с оценкой уровня цифровизации и развития искусственного интеллекта в мире и в рамках ЕАЭС.

АСТАНА, 28 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Астане.

Путин прибыл в Астану накануне вечером с государственным визитом, его самолет сопроводили два истребителя ВВС Казахстана. В аэропорту у трапа президента России встретил Токаев, а также оркестр и дети с флагами России Казахстана . У правительственного терминала его приветствовал парадным маршем взводный расчет почетного караула, а в это время в небе пролетели два вертолета с развевающимися флагами России и Казахстана.

После церемонии в аэропорту Путин и Токаев отправились в резиденцию лидера Казахстана, где провели неофициальный дружеский обед в формате "тет-а-тет".

Переговоры на высшем уровне

Программа визита начнется с официальной церемонии встречи во Дворце независимости с участием почетного караула. Также Путина поприветствуют самолеты с российским триколором. Переговоры начнутся с беседы двух лидеров в узком составе и продолжатся в расширенном. Как сообщили в Кремле, лидеры обсудят ключевые аспекты развития отношений двух стран в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах. Кроме того, они обменяются мнениями по наиболее актуальным региональным и международным темам.

Также президентам покажут три видеопрезентации и проект закладки капсулы на месте будущего образовательного центра "Сириус" в Астане . По итогам переговоров Путин и Токаев подпишут 16 документов, в том числе совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов. Кроме того, лидеры обменяются уже подписанными документами и сделают заявление для прессы.

Президенты двух стран также посадят дуб на Аллее вечной дружбы России и Казахстана в центре Астаны, которая является символом крепких исторических и культурных связей между странами. Затем в честь визита Путина состоится государственный прием от имени Токаева.

Экономический форум

Путин в четверг также примет участие в работе пятого Евразийского экономического форума. В своем выступлении он даст оценку текущему уровню цифровизации и развития искусственного интеллекта в мире и в рамках ЕАЭС , расскажет об усилиях России по внедрению технологий искусственного интеллекта.

Вместе с другими лидерами он посетит выставку форума. Президент ознакомится с интерактивными стендами, которые посвящены реальным достижениям каждой страны ЕАЭС в различных сферах экономики и развитию технологий ИИ.

Крепкое партнерство

Это уже второй государственный визит Путина в Казахстан, он проходит вопреки протокольной практике. Как правило, в рамках одного президентского срока проводится один такой визит. Второй госвизит призван подчеркнуть беспрецедентно высокий уровень отношений двух стран. Путин и Токаев поддерживают интенсивные контакты: они провели 38 личных встреч с момента вступления последнего в должность президента Казахстана.