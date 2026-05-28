Путин проведет переговоры с Токаевым и примет участие в форуме ЕАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин в четверг проведет переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
- Президент России также примет участие в пятом Евразийском экономическом форуме, где выступит с оценкой уровня цифровизации и развития искусственного интеллекта в мире и в рамках ЕАЭС.
АСТАНА, 28 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Астане.
Путин прибыл в Астану накануне вечером с государственным визитом, его самолет сопроводили два истребителя ВВС Казахстана. В аэропорту у трапа президента России встретил Токаев, а также оркестр и дети с флагами России и Казахстана. У правительственного терминала его приветствовал парадным маршем взводный расчет почетного караула, а в это время в небе пролетели два вертолета с развевающимися флагами России и Казахстана.
После церемонии в аэропорту Путин и Токаев отправились в резиденцию лидера Казахстана, где провели неофициальный дружеский обед в формате "тет-а-тет".
Переговоры на высшем уровне
Программа визита начнется с официальной церемонии встречи во Дворце независимости с участием почетного караула. Также Путина поприветствуют самолеты с российским триколором. Переговоры начнутся с беседы двух лидеров в узком составе и продолжатся в расширенном. Как сообщили в Кремле, лидеры обсудят ключевые аспекты развития отношений двух стран в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах. Кроме того, они обменяются мнениями по наиболее актуальным региональным и международным темам.
Также президентам покажут три видеопрезентации и проект закладки капсулы на месте будущего образовательного центра "Сириус" в Астане. По итогам переговоров Путин и Токаев подпишут 16 документов, в том числе совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов. Кроме того, лидеры обменяются уже подписанными документами и сделают заявление для прессы.
Президенты двух стран также посадят дуб на Аллее вечной дружбы России и Казахстана в центре Астаны, которая является символом крепких исторических и культурных связей между странами. Затем в честь визита Путина состоится государственный прием от имени Токаева.
Экономический форум
Путин в четверг также примет участие в работе пятого Евразийского экономического форума. В своем выступлении он даст оценку текущему уровню цифровизации и развития искусственного интеллекта в мире и в рамках ЕАЭС, расскажет об усилиях России по внедрению технологий искусственного интеллекта.
Вместе с другими лидерами он посетит выставку форума. Президент ознакомится с интерактивными стендами, которые посвящены реальным достижениям каждой страны ЕАЭС в различных сферах экономики и развитию технологий ИИ.
Крепкое партнерство
Это уже второй государственный визит Путина в Казахстан, он проходит вопреки протокольной практике. Как правило, в рамках одного президентского срока проводится один такой визит. Второй госвизит призван подчеркнуть беспрецедентно высокий уровень отношений двух стран. Путин и Токаев поддерживают интенсивные контакты: они провели 38 личных встреч с момента вступления последнего в должность президента Казахстана.
Россия является одним из главных торговых партнеров Казахстана — в 2025 году товарооборот стран составил порядка 29 миллиардов долларов. В республике действуют свыше 23,5 тысячи предприятий с российским участием, реализуются более 70 крупных инвестиционных проектов в различных отраслях. Тесно работают страны и в вопросах экологии и охраны природы. В мае Россия передала в дар казахстанскому народу четырех амурских тигров, которых доставили в резерват "Иле-Балхаш". На предстоящей встрече Путина и Токаева в Астане лидерам покажут посвященную им видеопрезентацию.