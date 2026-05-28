Рейтинг@Mail.ru
Путин проведет переговоры с Токаевым и примет участие в форуме ЕАЭС - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:04 28.05.2026 (обновлено: 09:02 28.05.2026)
Путин проведет переговоры с Токаевым и примет участие в форуме ЕАЭС

Путин в четверг проведет переговоры с Токаевым в Астане

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин в четверг проведет переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
  • Президент России также примет участие в пятом Евразийском экономическом форуме, где выступит с оценкой уровня цифровизации и развития искусственного интеллекта в мире и в рамках ЕАЭС.
АСТАНА, 28 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Астане.
Путин прибыл в Астану накануне вечером с государственным визитом, его самолет сопроводили два истребителя ВВС Казахстана. В аэропорту у трапа президента России встретил Токаев, а также оркестр и дети с флагами России и Казахстана. У правительственного терминала его приветствовал парадным маршем взводный расчет почетного караула, а в это время в небе пролетели два вертолета с развевающимися флагами России и Казахстана.
Путина и Токаева приветствуют дети-музыканты - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
В Астане детский ансамбль исполнил музыкальный номер для Путина и Токаева
Вчера, 19:30
После церемонии в аэропорту Путин и Токаев отправились в резиденцию лидера Казахстана, где провели неофициальный дружеский обед в формате "тет-а-тет".

Переговоры на высшем уровне

Программа визита начнется с официальной церемонии встречи во Дворце независимости с участием почетного караула. Также Путина поприветствуют самолеты с российским триколором. Переговоры начнутся с беседы двух лидеров в узком составе и продолжатся в расширенном. Как сообщили в Кремле, лидеры обсудят ключевые аспекты развития отношений двух стран в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах. Кроме того, они обменяются мнениями по наиболее актуальным региональным и международным темам.
Также президентам покажут три видеопрезентации и проект закладки капсулы на месте будущего образовательного центра "Сириус" в Астане. По итогам переговоров Путин и Токаев подпишут 16 документов, в том числе совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов. Кроме того, лидеры обменяются уже подписанными документами и сделают заявление для прессы.
Логотип Росатома - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Росатом подготовил соглашения о создании первой АЭС в Казахстане
Вчера, 17:38
Президенты двух стран также посадят дуб на Аллее вечной дружбы России и Казахстана в центре Астаны, которая является символом крепких исторических и культурных связей между странами. Затем в честь визита Путина состоится государственный прием от имени Токаева.

Экономический форум

Путин в четверг также примет участие в работе пятого Евразийского экономического форума. В своем выступлении он даст оценку текущему уровню цифровизации и развития искусственного интеллекта в мире и в рамках ЕАЭС, расскажет об усилиях России по внедрению технологий искусственного интеллекта.
Вместе с другими лидерами он посетит выставку форума. Президент ознакомится с интерактивными стендами, которые посвящены реальным достижениям каждой страны ЕАЭС в различных сферах экономики и развитию технологий ИИ.

Крепкое партнерство

Это уже второй государственный визит Путина в Казахстан, он проходит вопреки протокольной практике. Как правило, в рамках одного президентского срока проводится один такой визит. Второй госвизит призван подчеркнуть беспрецедентно высокий уровень отношений двух стран. Путин и Токаев поддерживают интенсивные контакты: они провели 38 личных встреч с момента вступления последнего в должность президента Казахстана.
Россия является одним из главных торговых партнеров Казахстана — в 2025 году товарооборот стран составил порядка 29 миллиардов долларов. В республике действуют свыше 23,5 тысячи предприятий с российским участием, реализуются более 70 крупных инвестиционных проектов в различных отраслях. Тесно работают страны и в вопросах экологии и охраны природы. В мае Россия передала в дар казахстанскому народу четырех амурских тигров, которых доставили в резерват "Иле-Балхаш". На предстоящей встрече Путина и Токаева в Астане лидерам покажут посвященную им видеопрезентацию.
Флаги Казахстана и России - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
В Кремле назвали Казахстан одним из ближайших союзников России
Вчера, 13:14
 
РоссияКазахстанАстанаВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала