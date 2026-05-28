Путин отметил успешную работу филиалов российских вузов в Казахстане
12:56 28.05.2026
Путин отметил успешную работу филиалов российских вузов в Казахстане

Президент РФ Владимир Путин во время российско-казахстанских переговоров во Дворце Независимости в Астане
  • Президент Владимир Путин сообщил, что казахстанские филиалы ведущих российских вузов ведут успешную работу.
  • В России обучаются более 60 тысяч казахстанцев.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Казахстанские филиалы ведущих российских вузов ведут успешную работу, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Путин в четверг провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После переговоров лидеры подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана и сделали заявления для СМИ.
"В России обучаются более 60 тысяч казахстанцев. Успешно работают казахстанские филиалы целого ряда ведущих российских университетов", - отметил Путин.
