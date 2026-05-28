Российский пловец победил на турнире "Маре Нострум" во Франции

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российский пловец Кирилл Пригода победил на дистанции 200 м брассом на втором этапе международного турнира "Маре Нострум" в Кане-ан-Руссийон.

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля объявила о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях с флагом и гимном.