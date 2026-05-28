20:46 28.05.2026 (обновлено: 20:52 28.05.2026)
Российский пловец победил на турнире "Маре Нострум" во Франции

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКирилл Пригода
Кирилл Пригода. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский пловец Кирилл Пригода победил на дистанции 200 м брассом на втором этапе международного турнира «Маре Нострум» в Кане-ан-Руссийон с результатом 2 минуты 10,16 секунды.
  • Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) объявила о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях с флагом и гимном.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российский пловец Кирилл Пригода победил на дистанции 200 м брассом на втором этапе международного турнира "Маре Нострум" в Кане-ан-Руссийон.
В финале Пригода финишировал первым с результатом 2 минуты 10,16 секунды, вторым стал россиянин Александр Жигалов (2.10,37), третье место занял поляк Давид Виекера (2.12,86).
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля объявила о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях с флагом и гимном.
