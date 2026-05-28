Раскрыто, во сколько обойдется индивидуальное сопровождение на ПМЭФ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Индивидуальное сопровождение участника ПМЭФ 2026 года обойдется в 150 тысяч рублей в день.

В сопровождение входит организация интервью и пресс-подходов к СМИ, продвижение новостей компании, доступ к закрытым событиям и координация встреч.

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Индивидуальное сопровождение участника Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2026 года обойдется в 150 тысяч рублей в день, выяснило РИА Новости.

Индивидуальное сопровождение - специальная услуга для руководителей компаний. Ее стоимость для участника форума в день в этом году составляет 150 тысяч рублей.

В сопровождение входит организация интервью и пресс-подходов к СМИ, продвижение новостей компании, доступ к закрытым деловым и вечерним событиям, а также подготовка и координация встреч с представителями бизнеса, государственных и общественных структур. Кроме того, в услуги входит составление графика, контроль следования расписанию и навигация по площадке форума. В рамках услуги за участником закрепляют координатора и консультанта.