Состояние пилота самолета, упавшего под Красноярском, улучшилось

12:22 28.05.2026 (обновлено: 21:03 28.05.2026)
© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура
  • Два пилота легкомоторного самолета «Аэропракт», который 25 мая совершил жесткую посадку в Богучанском районе Красноярского края, были доставлены в Красноярскую краевую больницу.
  • Состояние одного из пилотов улучшилось, и он переведен из реанимации в отделение травматологии, а его коллегу выписывают из больницы.
КРАСНОЯРСК, 28 мая – РИА Новости. Состояние пилота самолета "Аэропракт", совершившего 25 мая жесткую посадку в Богучанском районе Красноярского края, который был доставлен в реанимацию, улучшилось, его коллегу выписывают из больницы, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
В понедельник в районе поселка Осиновый мыс Богучанского района Красноярского края легкомоторный самолет совершил жесткую посадку, на борту были два человека. Оба члена экипажа санавиацией доставлены в Красноярскую краевую больницу. Один из них находился в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату ИВЛ.
"Один из них сегодня выписывается. Кстати, у него сегодня день рождения, ему 40 лет. Второй переведен из реанимации в отделение травматологии, его состояние улучшилось", - сказала собеседница агентства.
По данным Восточного МСУТ СК России, самолет занимался мониторингом лесных пожаров.
