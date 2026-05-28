Состояние пилота самолета, упавшего под Красноярском, улучшилось

КРАСНОЯРСК, 28 мая – РИА Новости. Состояние пилота самолета "Аэропракт", совершившего 25 мая жесткую посадку в Богучанском районе Красноярского края, который был доставлен в реанимацию, улучшилось, его коллегу выписывают из больницы, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
В понедельник в районе поселка Осиновый мыс Богучанского района Красноярского края легкомоторный самолет совершил жесткую посадку, на борту были два человека. Оба члена экипажа санавиацией доставлены в Красноярскую краевую больницу. Один из них находился в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату ИВЛ.
"Один из них сегодня выписывается. Кстати, у него сегодня день рождения, ему 40 лет. Второй переведен из реанимации в отделение травматологии, его состояние улучшилось", - сказала собеседница агентства.