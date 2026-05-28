Песков рассказал о неформальной встрече Путина и Токаева

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президентам России и Казахстана Владимиру Путину и Касым-Жомарту Токаеву во время неформальной встречи в среду удалось обсудить огромное количество вопросов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Российский лидер находится в Казахстане с государственным визитом, он прибыл в Астану в среду вечером. После церемонии встречи в аэропорту Путин и Токаев отправились в резиденцию президента Казахстана, где провели неофициальный дружеский обед в формате "тет-а-тет".