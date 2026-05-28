Песков прокомментировал предложение спустить флаг Армении на саммите ЕАЭС
11:38 28.05.2026 (обновлено: 12:15 28.05.2026)
Песков прокомментировал предложение спустить флаг Армении на саммите ЕАЭС

Песков назвал глупостью предложение спустить флаг Армении на саммите ЕАЭС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал глупостью предложение "спустить флаг Армении" на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
  • Песков заявил, что это самое глупое заявление, которое он слышал от журналистов.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал глупостью предложение "спустить флаг Армении" на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и не тратить время.
"Это самое глупое заявление, которое я слышал от журналистов", - сказал Песков на вопрос о том, не пришло ли время спускать флаг Армении на саммите ЕАЭС и больше не тратить время.
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле 2025 года принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, хотя само объединение не предлагало стране членство.
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном 1 апреля отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению. Позже Путин предложил обсудить вопрос о планах Армении по ЕС на очередном саммите ЕАЭС.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета и V Евразийский экономический форум пройдет в Казахстане 28-29 мая. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не поедет на саммит ЕАЭС в Астану из-за предвыборной кампании в республике, страну представит вице-премьер Мгер Григорян.
Как подчеркивал Песков, неверно говорить, что судьба членства Армении в ЕАЭС будет определена на ближайшем саммите объединения.
