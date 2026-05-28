Песков прокомментировал предложение спустить флаг Армении на саммите ЕАЭС

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал глупостью предложение "спустить флаг Армении" на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и не тратить время.

Как подчеркивал Песков, неверно говорить, что судьба членства Армении в ЕАЭС будет определена на ближайшем саммите объединения.