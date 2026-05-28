В Госдуме отметили стратегическое партнерство России и Казахстана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Казахстан является стратегическим партнером России в Центральной Азии, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
- Депутат добавил, что партнерство России и Казахстана велико, поэтому есть целый комплекс вопросов, которые могут обсуждать президенты. Президент России Владимир Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Казахстан является стратегическим партнером России в Центральной Азии, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
"Казахстан - это один из наших стратегических партнеров в Центральной Азии. Это наш партнер в ключевых международных организациях, таких как ШОС, БРИКС", - сказал Чепа "Ленте.ру".
Депутат добавил, что партнерство России и Казахстана велико, поэтому есть целый комплекс вопросов, которые могут обсуждать президенты.
Президент России Владимир Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. После официальной встречи лидеры двух стран провели переговоры, после которых состоялась церемония подписания документов.