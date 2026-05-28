Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе

В Минпросвещения рассказали, как будут ставить оценки за поведение в школах

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Оценки за поведение в школе будет выставлять коллектив педагогов, рассказала РИА Новости эксперт Минпросвещения, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева.

"Оценивает поведение коллектив педагогов, а не один учитель. Также участвуют советники директора по воспитанию, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-предметники", — уточнила она.

"Многие педагоги отмечают, что поведение детей меняется, ребята <...> стараются ориентироваться на лучшие качества сверстников", — добавила Конева.