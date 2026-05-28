В Минпросвещения рассказали, как будут ставить оценки за поведение в школах

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Оценки за поведение в школе будет выставлять коллектив педагогов, рассказала РИА Новости эксперт Минпросвещения, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева.
"Оценивает поведение коллектив педагогов, а не один учитель. Также участвуют советники директора по воспитанию, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-предметники", — уточнила она.
Апробация системы оценивания уже проходит в 1-8-х классах в 89 российских школах.
"Многие педагоги отмечают, что поведение детей меняется, ребята <...> стараются ориентироваться на лучшие качества сверстников", — добавила Конева.
В следующем учебном году оценку за поведение введут в десяти школах каждого из регионов. Она будет трехуровневой: образцовое, допустимое, недопустимое. Еще спустя год эту модель планируют внедрить во все общеобразовательные организации страны.