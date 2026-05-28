Рейтинг@Mail.ru
В ООН призвали к продолжению переговоров по урегулированию на Украине - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:29 28.05.2026
В ООН призвали к продолжению переговоров по урегулированию на Украине

УВКПЧ ООН призвало к продолжению переговоров по урегулированию на Укр

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к продолжению переговоров по урегулированию на Украине.
  • Тюрк указал, что международное гуманитарное право требует от сторон конфликта принятия мер предосторожности во избежание вреда гражданскому населению, и это является юридической ответственностью вовлеченных сторон.
ЖЕНЕВА, 28 мая – РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к продолжению переговоров по урегулированию на Украине, следует из заявления Управления.
"Верховный комиссар ООН в четверг предостерег от дальнейшей эскалации боевых действий между Россией и Украиной… Он призвал обе стороны вернуться за стол переговоров", - говорится в сообщении УВКПЧ.
Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
В Старобельск приехали более 50 зарубежных журналистов, сообщила Лантратова
27 мая, 21:56
Тюрк выразил сожаление в связи с ростом числа жертв среди мирных граждан.
"Международное гуманитарное право требует, чтобы стороны конфликта принимали все возможные меры предосторожности во избежание вреда гражданскому населению – это не просто предложения или рекомендации, а обязательства, влекущие за собой юридическую ответственность для вовлеченных сторон", - указал Тюрк.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
Место удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Россия донесет миру правду о трагедии в Старобельске, заявила Захарова
Вчера, 13:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныООНСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала