В ООН призвали к продолжению переговоров по урегулированию на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к продолжению переговоров по урегулированию на Украине.
- Тюрк указал, что международное гуманитарное право требует от сторон конфликта принятия мер предосторожности во избежание вреда гражданскому населению, и это является юридической ответственностью вовлеченных сторон.
ЖЕНЕВА, 28 мая – РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к продолжению переговоров по урегулированию на Украине, следует из заявления Управления.
Тюрк выразил сожаление в связи с ростом числа жертв среди мирных граждан.
"Международное гуманитарное право требует, чтобы стороны конфликта принимали все возможные меры предосторожности во избежание вреда гражданскому населению – это не просто предложения или рекомендации, а обязательства, влекущие за собой юридическую ответственность для вовлеченных сторон", - указал Тюрк.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.