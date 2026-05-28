В ООН призвали к продолжению переговоров по урегулированию на Украине

ЖЕНЕВА, 28 мая – РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к продолжению переговоров по урегулированию на Украине, следует из заявления Управления.

"Международное гуманитарное право требует, чтобы стороны конфликта принимали все возможные меры предосторожности во избежание вреда гражданскому населению – это не просто предложения или рекомендации, а обязательства, влекущие за собой юридическую ответственность для вовлеченных сторон", - указал Тюрк.