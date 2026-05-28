12:12 28.05.2026 (обновлено: 00:01 29.05.2026)
Верховный комиссар ООН по правам человека призвал расследовать удары ВСУ

Верховный комиссар ООН Тюрк призвал расследовать удары ВСУ в Старобельске

Фолькер Тюрк. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к оперативному и независимому расследованию после ударов украинских ВС в Старобельске.
ЖЕНЕВА, 28 мая – РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к оперативному и независимому расследованию после ударов украинских ВС в Старобельске, следует из заявления УВКПЧ.
Тюрк выразил сожаление в связи с гибелью мирных граждан и призвал власти России и Украины провести расследования и наказать виновных. Он также призвал сделать все, чтобы впредь избежать повторения "подобных инцидентов".
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
