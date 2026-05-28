Верховный комиссар ООН по правам человека призвал расследовать удары ВСУ

ЖЕНЕВА, 28 мая – РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к оперативному и независимому расследованию после ударов украинских ВС в Старобельске, следует из заявления УВКПЧ.

Тюрк выразил сожаление в связи с гибелью мирных граждан и призвал власти России и Украины провести расследования и наказать виновных. Он также призвал сделать все, чтобы впредь избежать повторения "подобных инцидентов".