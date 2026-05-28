Рейтинг@Mail.ru
Объемы медпомощи по ОМС увеличили для больных сахарным диабетом - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:26 28.05.2026 (обновлено: 18:27 28.05.2026)
Объемы медпомощи по ОМС увеличили для больных сахарным диабетом

Объемы медицинской помощи по ОМС расширили для больных сахарным диабетом

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкПолис ОМС
Полис ОМС - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в медиабанк
Полис ОМС
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Существенно расширены объемы медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом по программе обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщил председатель федерального фонда ОМС Илья Баланин в ходе научного заседания в НМИЦ эндокринологии имени академика И.И. Дедова.
Показатели увеличили в рамках реализации федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
"Ключевое направление работы – развитие "Школ для больных сахарным диабетом". Обучение и профилактика позволяют не только улучшить качество жизни пациентов, но и снизить потребность в стационарной помощи в долгосрочной перспективе. И мы видим хорошую динамику – в 2025 году количество комплексных посещений школ достигло 879,2 тысячи – это в три раза больше по сравнению с 2023 годом. При этом финансовое обеспечение выросло более чем в четыре раза и составило 1,5 миллиарда рублей", — приводит слова Баланина пресс-служба ФОМС.
На текущий год в программе государственных гарантий предусмотрено 820 тысяч комплексных посещений школ для пациентов с сахарным диабетом. Школы развернуты во всех субъектах Российской Федерации, однако в 10 регионах пока нет школ для детей и подростков.
"Наблюдается устойчивый рост объемов диспансерного наблюдения за взрослым населением при инсулиннезависимом сахарном диабете. За 2025 год выполнено около 6,2 миллиона случаев помощи – на 7 % выше результата 2024 года. На 2026 год утвержден объем примерно 8,7 миллиона случаев на сумму 19,6 миллиарда рублей, а за первые три месяца 2026 года уже оказано порядка 1,45 миллиона случаев помощи на 3 миллиарда рублей", — указал председатель ФОМС.
Также Баланин отметил расширение доступа к высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) по профилю "Эндокринология". В 2025 году объем ВМП составил около 6,9 тысячи госпитализаций – на 18,1 % выше показателя 2024 года. За четыре месяца текущего года выполнено порядка 1,6 тысячи госпитализаций на сумму около 434,4 миллиона рублей.
 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФИлья Баланинполис ОМСОМС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала