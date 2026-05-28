Объемы медпомощи по ОМС увеличили для больных сахарным диабетом

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Существенно расширены объемы медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом по программе обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщил председатель федерального фонда ОМС Илья Баланин в ходе научного заседания в НМИЦ эндокринологии имени академика И.И. Дедова.

Показатели увеличили в рамках реализации федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

"Ключевое направление работы – развитие "Школ для больных сахарным диабетом". Обучение и профилактика позволяют не только улучшить качество жизни пациентов, но и снизить потребность в стационарной помощи в долгосрочной перспективе. И мы видим хорошую динамику – в 2025 году количество комплексных посещений школ достигло 879,2 тысячи – это в три раза больше по сравнению с 2023 годом. При этом финансовое обеспечение выросло более чем в четыре раза и составило 1,5 миллиарда рублей", — приводит слова Баланина пресс-служба ФОМС.

На текущий год в программе государственных гарантий предусмотрено 820 тысяч комплексных посещений школ для пациентов с сахарным диабетом. Школы развернуты во всех субъектах Российской Федерации, однако в 10 регионах пока нет школ для детей и подростков.

"Наблюдается устойчивый рост объемов диспансерного наблюдения за взрослым населением при инсулиннезависимом сахарном диабете. За 2025 год выполнено около 6,2 миллиона случаев помощи – на 7 % выше результата 2024 года. На 2026 год утвержден объем примерно 8,7 миллиона случаев на сумму 19,6 миллиарда рублей, а за первые три месяца 2026 года уже оказано порядка 1,45 миллиона случаев помощи на 3 миллиарда рублей", — указал председатель ФОМС.