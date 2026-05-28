В МИД Норвегии объяснили, что мешает ЕС выбрать переговорщика с Россией

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Путаница вокруг точных обязанностей возможного спецпосланника от Европы в рамках потенциальных будущих переговоров с РФ осложнила ситуацию с его выбором, пишет европейское издание Politico со ссылкой на главу МИД Норвегии Эспена Барта Эйде.