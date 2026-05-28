В МИД Норвегии объяснили, что мешает ЕС выбрать переговорщика с Россией

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Путаница вокруг точных обязанностей возможного спецпосланника от Европы в рамках потенциальных будущих переговоров с РФ осложнила ситуацию с его выбором, пишет европейское издание Politico со ссылкой на главу МИД Норвегии Эспена Барта Эйде.
"Путаница вокруг точных обязанностей "специального посланника" только осложнила ситуацию... Европа неправильно понимает свою задачу. Вместо поиска посредника, который помог бы добиться прекращения огня между Россией и Украиной, ЕС следует назначить человека, способного представлять европейские интересы без какой-либо неопределенности", - говорится в сообщении со ссылкой на главу МИД Норвегии.
В последние дни в СМИ все чаще появляется информация о том, что европейские лидеры ищут подходящую кандидатуру. Ранее уже звучали имена экс-канцлеров Германии Герхарда Шредера и Ангелы Меркель, экс-премьера Италии Марио Драги, главы Евросовета Антониу Кошты, экс-президента Финляндии Саули Ниинисте, экс-председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и даже самой главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас и ее начальницы - нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.