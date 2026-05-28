Рейтинг@Mail.ru
В МИД Норвегии объяснили, что мешает ЕС выбрать переговорщика с Россией - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:52 28.05.2026
В МИД Норвегии объяснили, что мешает ЕС выбрать переговорщика с Россией

Politico: путаница с обязанностями посредника от ЕС осложнила его выбор

© REUTERS / Yves HermanФлаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© REUTERS / Yves Herman
Флаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путаница вокруг точных обязанностей возможного спецпосланника от Европы осложнила ситуацию с его выбором.
  • Глава МИД Норвегии считает, что ЕС следует назначить человека, способного представлять европейские интересы без какой-либо неопределенности.
  • В СМИ появляется информация о поиске европейскими лидерами подходящей кандидатуры на роль спецпосланника, среди обсуждаемых имен — экс-канцлеры Германии Герхард Шредер и Ангела Меркель, экс-премьер Италии Марио Драги и другие.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Путаница вокруг точных обязанностей возможного спецпосланника от Европы в рамках потенциальных будущих переговоров с РФ осложнила ситуацию с его выбором, пишет европейское издание Politico со ссылкой на главу МИД Норвегии Эспена Барта Эйде.
"Путаница вокруг точных обязанностей "специального посланника" только осложнила ситуацию... Европа неправильно понимает свою задачу. Вместо поиска посредника, который помог бы добиться прекращения огня между Россией и Украиной, ЕС следует назначить человека, способного представлять европейские интересы без какой-либо неопределенности", - говорится в сообщении со ссылкой на главу МИД Норвегии.
В последние дни в СМИ все чаще появляется информация о том, что европейские лидеры ищут подходящую кандидатуру. Ранее уже звучали имена экс-канцлеров Германии Герхарда Шредера и Ангелы Меркель, экс-премьера Италии Марио Драги, главы Евросовета Антониу Кошты, экс-президента Финляндии Саули Ниинисте, экс-председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и даже самой главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас и ее начальницы - нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Каллас выступила с дерзким требованием к Путину
09:42
 
В миреРоссияЕвропаНорвегияГерхард ШредерВладимир ПутинЭспен Барт ЭйдеЕвросоюзЕврокомиссияPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала