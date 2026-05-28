Астроном рассказал, в каких регионах России можно увидеть белые ночи

ПЕРМЬ, 28 мая - РИА Новости. Белые ночи можно увидеть во всех регионах России, которые находятся на широтах Перми и Петербурга, сообщил РИА Новости лектор пермского планетария Виталий Францев.

По словам Францева, белые ночи возникают из-за наклона земной оси в сторону Солнца. Летом в высоких широтах Солнце после заката не уходит низко за горизонт. Оно движется полого, поэтому полноценная ночь не наступает, а вечерние сумерки сразу переходят в утренние.