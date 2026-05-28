Рейтинг@Mail.ru
Астроном рассказал, в каких регионах России можно увидеть белые ночи - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:54 28.05.2026
Астроном рассказал, в каких регионах России можно увидеть белые ночи

РИА Новости: белые ночи в России можно увидеть на широте Перми и Петербурга

© РИА Новости / Игорь Подгорный | Перейти в медиабанкГорожане гуляют по набережной Петрозаводска во время белых ночей
Горожане гуляют по набережной Петрозаводска во время белых ночей - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в медиабанк
Горожане гуляют по набережной Петрозаводска во время белых ночей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Период белых ночей длится с конца мая до середины июня в регионах России на широте Перми и Петербурга.
  • Белые ночи можно наблюдать в Архангельской области, Республике Карелия, Вологодской области и Якутии.
ПЕРМЬ, 28 мая - РИА Новости. Белые ночи можно увидеть во всех регионах России, которые находятся на широтах Перми и Петербурга, сообщил РИА Новости лектор пермского планетария Виталий Францев.
"В конце мая начинается период белых ночей. Он продлится до середины июня. Можно наблюдать белые ночи в северных широтах. Во всех регионах РФ на широте Перми, Питера", - рассказал Францев.
Он уточнил, что явление можно увидеть также в Архангельской области, Республике Карелия, Вологодской области и Якутии.
По словам Францева, белые ночи возникают из-за наклона земной оси в сторону Солнца. Летом в высоких широтах Солнце после заката не уходит низко за горизонт. Оно движется полого, поэтому полноценная ночь не наступает, а вечерние сумерки сразу переходят в утренние.
Белые ночи в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Белые ночи в 2026 году: когда начнутся и что посмотреть
7 мая, 18:33
 
ОбществоРоссияПермьСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала