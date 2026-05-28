На берегу Ладожского озера спасли детеныша нерпы

15:43 28.05.2026
На берегу Ладожского озера около поселка Сорола спасли детеныша нерпы

© Фото : Nerpa SPb/TelegramДетеныш нерпы, найденный на берегу Ладожского озера в районе посёлка Сорола
© Фото : Nerpa SPb/Telegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На берегу Ладожского озера около поселка Сорола Лахденпохского района спасли детеныша нерпы.
  • Нерпу доставили в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Санкт-Петербурге.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Детеныша нерпы спасли на берегу Ладожского озера и привезли в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы.
"Еще одну нерпульку спасли туристы, находившиеся на берегу Ладоги около поселка Сорола Лахденпохского района. Прислав нам видео для определения состояния животного и получив наше добро, эти добрые люди вынесли малышку с труднопроходимого участка побережья к дороге", - говорится в Telegram-канале фонда.
По информации фонда, малышку пришлось поливать водой из чайника для охлаждения перед транспортировкой. Животное уже привезли в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих.
В середине мая ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" сообщал, что в этом сезоне на реабилитацию в центр изучения и сохранения редких видов морских млекопитающих в Петербурге поступили пять детенышей серого тюленя и 18 детенышей ладожской кольчатой нерпы.
Фонд друзей балтийской нерпы занимается спасением, реабилитацией и изучением ластоногих Балтийского региона. За годы работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Фонд работает в партнерстве с петербургским "Водоканалом". Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих расположен на территории "Водоканала" в Репино.
