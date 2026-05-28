На берегу Ладожского озера спасли детеныша нерпы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Детеныша нерпы спасли на берегу Ладожского озера и привезли в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы.

По информации фонда, малышку пришлось поливать водой из чайника для охлаждения перед транспортировкой. Животное уже привезли в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих.