Климатолог объяснил интенсивное проявление глобального потепления в Москве

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Глобальное потепление в Москве проявляется в несколько раз интенсивнее, чем по всей планете, из-за географического расположения и микроклимата города, рассказал РИА Новости кандидат географических наук, доцент МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт программы развития ООН по образованию в области климатических изменений Павел Константинов.
"Глобальное потепление проявляется в Москве в несколько раз интенсивнее, нежели в целом по всей планете. Причина - географически в средней полосе теплеет сильнее, и микроклимат города добавляет своих негативных последствий", - сказал Константинов.
Ранее глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников заявил в интервью РИА Новости, что глобальное потепление привело к тому, что климат в России стал резко континентальным.