Климатолог объяснил интенсивное проявление глобального потепления в Москве

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Глобальное потепление в Москве проявляется в несколько раз интенсивнее, чем по всей планете, из-за географического расположения и микроклимата города, рассказал РИА Новости кандидат географических наук, доцент МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт программы развития ООН по образованию в области климатических изменений Павел Константинов.