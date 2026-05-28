СМИ: экс-футболист Луис возглавит "Монако"

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Бразилец Филипе Луис возглавит футбольный клуб "Монако", сообщает Фабрицио Романо на странице в соцсети X.
По информации источника, контракт с Луисом будет рассчитан до 2028 года. В должности он сменит бельгийца Себастьяна Поконьоли, возглавляющего клуб с октября 2025 года.
По итогам сезона клуб "Монако" набрал 54 очка и занял седьмое место в Лиге 1. В составе команды 35 матчей во всех турнирах провел российский полузащитник Александр Головин. Хавбек отметился пятью голами.
Луису 40 лет. Последним рабочим местом бразильца стал "Фламенго", который он возглавлял с сентября 2024-го по март 2026 года. За это время специалист выиграл с командой Кубок Либертадорес, чемпионат Бразилии, Кубок и Суперкубок страны, а также чемпионат штата Рио-де-Жанейро. В период игровой карьеры экс-защитник представлял ряд клубов, включая лондонский "Челси" и мадридский "Атлетико".
"Монако" Головина объявил имя нового главного тренера
11 октября 2025, 21:41