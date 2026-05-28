Москва и Астана считают расширение возможностей для молодежи приоритетом

13:18 28.05.2026 (обновлено: 13:30 28.05.2026)
Путин и Токаев считают расширение возможностей для молодежи приоритетом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во Дворце Независимости в Астане на церемонии подписания документов о сотрудничестве
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Москва и Астана считают приоритетом расширение возможностей для молодежи, реализацию совместных инновационных проектов.
Совместное заявление президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана опубликовано на сайте Кремля.
"Мы придаем приоритетное значение расширению возможностей для молодежи, поддержке академической мобильности, реализации совместных исследований и инновационных проектов. Инвестиции в образование и науку – это вклад в технологический прогресс и благополучие наших государств", - говорится в заявлении.
