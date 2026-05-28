ВС России освободили Нововасилевку в Харьковской области
12:16 28.05.2026 (обновлено: 15:04 28.05.2026)
ВС России освободили Нововасилевку в Харьковской области

Войска "Севера" установили контроль над Нововасилевкой в Харьковской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военные установили контроль над населенным пунктом Нововасилевка Харьковской области.
  • Украинские боевики потеряли до 185 военных в зоне действий группировки "Север".
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Российские военные освободили Нововасилевку в Харьковской области, сообщило Министерство обороны.
"В результате активных наступательных действий подразделений "Севера" установлен контроль над населенным пунктом Нововасилевка Харьковской области", — говорится в сводке ведомства.
Под прикрытием артиллерии и ударных беспилотников штурмовики сломили сопротивление противника, уничтожив группы боевиков из состава отдельной бригады теробороны. Пытаясь удержать рубежи, ВСУ задействовали расчеты БПЛА "Кракен"*, которые понесли потери и сбежали, оставив мобилизованных военнослужащих.
Освобождение этого села нарушает логистику противника, лишая возможности проводить ротацию.
Бойцы также нанесли поражение противнику у Рубежного, Казачьей Лопани и Белого Колодезя. В Сумской области они разгромили боевиков около Храповщины, Лужков, Писаревки, Пустогорода и Вольной Слободы.
На этом участке фронта ВСУ потеряли до 185 военных, две ББМ, 13 автомобилей и артиллерийское орудие.
Наступая одновременно на нескольких направлениях, группировка "Север" продолжает создание полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
