Краткий пересказ от РИА ИИ Российские военные установили контроль над населенным пунктом Нововасилевка Харьковской области.

Украинские боевики потеряли до 185 военных в зоне действий группировки "Север".

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Российские военные освободили Нововасилевку в Харьковской области, сообщило Министерство обороны.

"В результате активных наступательных действий подразделений "Севера" установлен контроль над населенным пунктом Нововасилевка Харьковской области", — говорится в сводке ведомства.

© Инфографика Подразделения группировки войск "Север" освободили Нововасилевку в Харьковской области

Под прикрытием артиллерии и ударных беспилотников штурмовики сломили сопротивление противника, уничтожив группы боевиков из состава отдельной бригады теробороны. Пытаясь удержать рубежи, ВСУ задействовали расчеты БПЛА "Кракен"*, которые понесли потери и сбежали, оставив мобилизованных военнослужащих.

Освобождение этого села нарушает логистику противника, лишая возможности проводить ротацию.

Бойцы также нанесли поражение противнику у Рубежного, Казачьей Лопани и Белого Колодезя. В Сумской области они разгромили боевиков около Храповщины, Лужков, Писаревки, Пустогорода и Вольной Слободы.

На этом участке фронта ВСУ потеряли до 185 военных, две ББМ , 13 автомобилей и артиллерийское орудие.

Наступая одновременно на нескольких направлениях, группировка "Север" продолжает создание полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях.