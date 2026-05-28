Минцифры готовит третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Минцифры активно обсуждает третий пакет мер по борьбе с кибермошенниками с правоохранительными органами, банковским сектором и операторами связи, заявил статс-секретарь - замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Иван Лебедев.

« "Да, поступательно двигаемся, поэтому у нас есть уже в планах и третий пакет, и не скрою, мы его активно уже обсуждаем с правоохранительным блоком, с банковским сообществом, с операторами связи. И надеюсь, что мы скоро уже будем его анонсировать с точки зрения вообще предлагаемых мер", - сказал он на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Федеральные органы исполнительной власти предложили к пакету уже более 40 инициатив, отметил Лебедев.

Замминистра добавил, что второй пакет мер по защите от кибермошенников готов к принятию.

« "Я считаю, что мы полностью готовы к принятию второго пакета, просим его поддержать. Мне кажется, мы с вами достаточно оперативно увидим результат нашей совместной работы", - сказал он.

Правительство РФ ведет активную работу для защиты граждан, вводя меры для противодействия телефонным и онлайн-мошенникам. Так, первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня прошлого года. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Россияне в том числе получили возможность отказаться от смс-рассылок и спам-звонков.

Кроме того, в декабре правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер по защите от кибермошенников. Он включает 20 мер, в том числе требования к восстановлению доступа к "Госуслугам", введение детских сим-карт и ограничения на количество банковских карт.