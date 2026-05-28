Правительство утвердило порядок назначения и увольнения министров спорта

Спорт официально включен в перечень сфер, по которым предусмотрено взаимодействие регионов с федеральным центром в рамках закона об организации публичной власти.

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Опубликован и вступил в силу федеральный закон, наделяющий министерство спорта России правом согласовывать назначение и увольнение руководителей региональных органов управления спортом, сообщил глава ведомства Михаил Дегтярев.

Согласно федеральному закону от 25.05.2026 № 160-ФЗ, Минспорт получает право согласовывать назначение и увольнение министров спорта субъектов РФ и руководителей профильных региональных ведомств.

"Закон формирует единую вертикаль управления отраслью. Это должно повысить ответственность региональных спортивных властей за результаты работы, ускорить реализацию федеральных программ и сделать подходы к развитию спорта более едиными по всей стране", - сообщил Дегтярев в своем Telegram-канале.