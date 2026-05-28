10:01 28.05.2026
В Ленинградской области проверили более 500 мигрантов

Полицейский. Архивное фото
  • В ходе рейда в стройгородках поселка Новоселье Ленинградской области проверили более 500 иностранных граждан.
  • Двадцать восемь из них привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства, им грозит выдворение из страны.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Более 500 иностранных граждан проверили правоохранители в ходе рейда в стройгородках поселка Новоселье Ленинградской области, в результате 28 мигрантам грозит выдворение из России, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно релизу ведомства, проверки прошли на территории стройгородков на Петропавловской улице, они охватили 527 иностранцев.
"В рамках мероприятия... 55 человек были доставлены в отделы полиции для дальнейшей проверки, из них у 28 нашлись нарушения миграционного законодательства России, их привлекли к административной ответственности, и в дальнейшем нарушителей ожидает выдворение в свою страну", - говорится в сообщении.
