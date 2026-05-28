В Ленинградской области проверили более 500 мигрантов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Более 500 иностранных граждан проверили правоохранители в ходе рейда в стройгородках поселка Новоселье Ленинградской области, в результате 28 мигрантам грозит выдворение из России, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.