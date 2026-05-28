В МИД заявили, что не видят ничего нового в заявлении Рубио по Украине - РИА Новости, 28.05.2026
14:53 28.05.2026
В МИД заявили, что не видят ничего нового в заявлении Рубио по Украине

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия не видит принципиально нового в заявлении госсекретаря США Марко Рубио о приостановке переговоров по Украине.
  • По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, прекращение встреч в трехстороннем формате произошло не по вине России.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия не видит принципиально нового в заявлении госсекретаря США Марко Рубио о приостановке переговоров по Украине, это произошло не по вине России, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Не видим принципиально новых моментов в упомянутом вами высказывании Рубио. По сути, это констатация сложившейся фактической ситуации с прекращением встреч в трехстороннем формате, причем не по вине России, хотелось бы подчеркнуть", - сказала она на брифинге.
