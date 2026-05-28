В МИД прокомментировали размещение комплексов Typhon в Японии

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия расценивает предоставление Японией своей территории для размещения ракетных комплексов США Typhon на время проведения военных учений как шаг, который угрожает российским дальневосточным рубежам, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы неоднократно обращали внимание официального Токио на то, что рассматриваем предоставление территории Японии для размещения американских ракетных комплексов средней и меньшей дальности, вне зависимости от того, делается ли это на эпизодической, ротационной или постоянной основе, как шаг, который оказывает серьезное негативное влияние на стабильность и безопасность АТР и создающий прямую угрозу нашим дальневосточным рубежам", - сказала Захарова на брифинге.