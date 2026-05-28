В МИД прокомментировали размещение комплексов Typhon в Японии

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия расценивает предоставление Японией своей территории для размещения ракетных комплексов США Typhon на время проведения военных учений как шаг, который угрожает российским дальневосточным рубежам, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.