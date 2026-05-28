Россия шокирована реакцией ЮНЕСКО на удар в Старобельске, заявил МИД

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия шокирована реакцией ЮНЕСКО на удар ВСУ по Старобельску, это вопиющий случай преступной халатности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Шокировала реакция секретариата ЮНЕСКО. Это не просто какие-то двойные стандарты или некие ангажированные заявления. Это, мне кажется, вопиющий случай преступной халатности. Это настоящее преступление", - сказала она на брифинге.
Она Захарова назвала реакцию секретариата организации "преступной халатностью, манипулированием своим мандатом, по сути, обелением тех, кто совершил террористический акт в отношении гражданского объекта и мирных жителей".
"Это уже даже не ангажированность. Это нахождение на стороне тех, кто совершает теракты. Мы требуем неукоснительного соблюдения секретариатом ЮНЕСКО обязательств, соответствующих статусу международной гуманитарной организацией", - добавила дипломат.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.