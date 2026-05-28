Рейтинг@Mail.ru
Россия шокирована реакцией ЮНЕСКО на удар в Старобельске, заявил МИД - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:34 28.05.2026 (обновлено: 15:01 28.05.2026)
Россия шокирована реакцией ЮНЕСКО на удар в Старобельске, заявил МИД

МИД: Россия назвало реакцию ЮНЕСКО на удар в Старобельске халатностью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМесто удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
Место удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Место удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД России шокирован реакцией ЮНЕСКО на удар ВСУ по Старобельску.
  • По словам Захаровой, реакция ЮНЕСКО — это вопиющий случай преступной халатности.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия шокирована реакцией ЮНЕСКО на удар ВСУ по Старобельску, это вопиющий случай преступной халатности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«
"Шокировала реакция секретариата ЮНЕСКО. Это не просто какие-то двойные стандарты или некие ангажированные заявления. Это, мне кажется, вопиющий случай преступной халатности. Это настоящее преступление", - сказала она на брифинге.
Она Захарова назвала реакцию секретариата организации "преступной халатностью, манипулированием своим мандатом, по сути, обелением тех, кто совершил террористический акт в отношении гражданского объекта и мирных жителей".
"Это уже даже не ангажированность. Это нахождение на стороне тех, кто совершает теракты. Мы требуем неукоснительного соблюдения секретариатом ЮНЕСКО обязательств, соответствующих статусу международной гуманитарной организацией", - добавила дипломат.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
Яна Лантратова возле луганской клинической больницы - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Лантратова не получила ответа от ООН и ОБСЕ из-за удара ВСУ по Старобельску
Вчера, 06:42
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСтаробельскЮНЕСКОВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала