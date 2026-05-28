МИД не исключает, что Киев может продавать органы пленных российских солдат

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Не исключено, что пленные военнослужащие России могут попасть под киевскую торговлю органами, говорится в докладе российского МИД "О ситуации с правами человека на Украине".
Ранее замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский заявил, что незаконная торговля органами процветает на Украине с 2014 года, но ее масштабы игнорируются экспертами ООН.
"Не исключено, что под подобную нелегальную торговлю (органами - ред.) могут подпасть и взятые в заложники российские военнослужащие, которых и без того содержат в ужасных условиях и подвергают пыткам и иным видам бесчеловечного и жестокого обращения", - говорится в докладе.