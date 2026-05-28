Лихачев на следующей неделе может встретиться с Гросси

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил о возможной встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на следующей неделе.
- Россия запросила встречу в связи с усилением обстрелов Запорожской АЭС и Энергодара.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что на следующей неделе может встретиться с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
"Разговор о том, что на следующей неделе по телефону должны переговорить и встретиться", - сказал Лихачев журналистам.
Россия запросила встречу с Гросси в связи с усилением обстрелов ВСУ Запорожской АЭС и ее города-спутника Энергодара, говорил ранее Лихачев.