Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли умер в возрасте 60 лет

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Бывший канадаский нападающий Клод Лемье скончался на 61-м году жизни, сообщается на странице Ассоциации ветеранов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети X.
Причины смерти не сообщаются. За два дня до смерти Лемье вынес факел с огнем на домашнюю арену "Монреаль Канадиенс" на третий матч полуфинальной серии Кубка Стэнли против "Каролины Харрикейнс" (2:3 ОТ).
Лемье провел 1215 матчей в НХЛ и набрал 786 (379+407) очков. Он дважды завоевал Кубок Стэнли с "Нью-Джерси Дэвилз" (1995, 2000) и по одному разу с "Монреалем" (1986) и "Колорадо Эвеланш" (1996). В 1995-м он получил приз "Конн Смайт Трофи", самому ценному игроку плей-офф. В составе сборной Канады Лемье стал победителем Кубка Канады 1987 года.