Рейтинг@Mail.ru
Куаме стал самым молодым участником третьего круга "Ролан Гаррос" - РИА Новости Спорт, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
17:34 28.05.2026
Куаме стал самым молодым участником третьего круга "Ролан Гаррос"

Куаме стал самым молодым участником третьего круга "Ролан Гаррос" с 1988 года

© РИА Новости / Алексей КуденкоТеннисная ракетка
Теннисная ракетка - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Теннисная ракетка
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Моиз Куаме стал самым молодым участником третьего круга Открытого чемпионата Франции с 1988 года в возрасте 17 лет и 83 дней.
  • Куаме обыграл парагвайца Даниэля Вальехо и стал вторым самым молодым теннисистом, достигшим третьего круга турнира Большого шлема в XXI веке.
  • В стартовом круге Куаме в трех сетах обыграл экс-победителя Открытого чемпионата США хорвата Марина Чилича и стал самым молодым игроком, выигравшим свои стартовые четыре сета в основной сетке турниров Большого шлема со времен Бориса Беккера.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Французский теннисист Моиз Куаме стал самым молодым участником третьего круга Открытого чемпионата Франции с 1988 года.
В четверг занимающий 318-е место в мировом рейтинге Куаме обыграл парагвайца Даниэля Вальехо со счетом 6:3, 7:5, 3:6, 2:6, 7:6 (10:8). Француз в возрасте 17 лет 83 дня стал самым молодым участником третьего раунда "Ролан Гаррос" с 1988 года, когда американец Майкл Чанг в возрасте 16 лет 91 дня установил возрастной рекорд. Всего за всю историю только четыре теннисиста достигли этой стадии Открытого чемпионата Франции в более молодом возрасте, чем Куаме.
Также Куаме стал вторым самым молодым теннисистом, достигшим третьего круга турнира Большого шлема, в XXI веке. Моложе был только испанец Рафаэль Надаль (17 лет 20 дней) на Уимблдоне 2003 года.
В стартовом круге Куаме в трех сетах обыграл экс-победителя Открытого чемпионата США хорвата Марина Чилича. Француз стал самым молодым игроком, выигравшим свои стартовые четыре сета в основной сетке турниров Большого шлема со времен немца Бориса Беккера на Уимблдоне 1984 года.
В третьем круге Куаме сыграет с чилийцем Алехандро Табило.
Елена Рыбакина - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Рыбакина выразила готовность поддержать бойкот Соболенко
6 мая, 01:53
 
ТеннисСпортФранцияСШАБорис БеккерРолан ГарросРафаэль НадальМарин Чилич
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    29.05 12:00
    Н. Боржеш
    А. Рублев
  • Теннис
    29.05 14:30
    М. Андреева
    М. Боузкова
  • Теннис
    29.05 15:30
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
  • Теннис
    29.05 16:30
    Ж. Фонсека
    Н. Джокович
  • Теннис
    29.05 17:00
    К. Рууд
    Т. Пол
  • Теннис
    29.05 21:15
    К. Гали
    А. Зверев
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала