Куаме стал самым молодым участником третьего круга "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Французский теннисист Моиз Куаме стал самым молодым участником третьего круга Открытого чемпионата Франции с 1988 года.
В четверг занимающий 318-е место в мировом рейтинге Куаме обыграл парагвайца Даниэля Вальехо со счетом 6:3, 7:5, 3:6, 2:6, 7:6 (10:8). Француз в возрасте 17 лет 83 дня стал самым молодым участником третьего раунда "Ролан Гаррос" с 1988 года, когда американец Майкл Чанг в возрасте 16 лет 91 дня установил возрастной рекорд. Всего за всю историю только четыре теннисиста достигли этой стадии Открытого чемпионата Франции в более молодом возрасте, чем Куаме.
Также Куаме стал вторым самым молодым теннисистом, достигшим третьего круга турнира Большого шлема, в XXI веке. Моложе был только испанец Рафаэль Надаль (17 лет 20 дней) на Уимблдоне 2003 года.
В стартовом круге Куаме в трех сетах обыграл экс-победителя Открытого чемпионата США хорвата Марина Чилича. Француз стал самым молодым игроком, выигравшим свои стартовые четыре сета в основной сетке турниров Большого шлема со времен немца Бориса Беккера на Уимблдоне 1984 года.
В третьем круге Куаме сыграет с чилийцем Алехандро Табило.