Суд взыскал с "Крыльев Советов" 12 миллионов рублей
Футбол
13:50 28.05.2026 (обновлено: 13:52 28.05.2026)
Суд взыскал с "Крыльев Советов" 12 миллионов рублей

Суд взыскал с самарского "Крыльев Советов" 12 млн рублей по иску "РТ-Капитал"

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску компании "РТ-Капитал", дочерней структуры корпорации "Ростех", взыскал с самарского футбольного клуба "Крылья Советов" чуть более 12 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд удовлетворил требования частично. Истец изначально в этом иске, поданном в январе, требовал взыскать с ответчика около 146 миллионов рублей, а в марте увеличил сумму иска до более 160 миллионов рублей.
Как пояснил представитель истца в суде, иск заявлен о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами и вытекает из предыдущего спора между сторонами. Ответчик требования не признал.
Арбитражный суд Москвы в июле прошлого года по первому иску ООО "РТ-Капитал" взыскал с АО "Профессиональный футбольный клуб "Крылья Советов" более 923 миллионов рублей. Девятый арбитражный апелляционный суд в октябре отклонил жалобу клуба на это решение, и оно вступило в законную силу.
Долг возник по двум кредитным договорам 2011 года, по которым подконтрольный "Ростеху" Новикомбанк перечислил самарскому клубу 671 миллион и более 308 миллионов рублей. В 2016 году банк уступил права требования по кредитам истцу – "РТ-Капитал".
В Telegram-канале самарской футбольной команды 2 февраля сообщалось, что клуб полностью выплатил долг "РТ-Капиталу".
ФутболМоскваРостехНовикомбанкКрылья Советов
 
