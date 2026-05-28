В Кремле надеются на скорое возвращение сборной России на мировую арену

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на возвращение сборной России по хоккею на международные турниры.
- Дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне‑2026/27, после чего IIHF должна принять окончательное решение относительно допуска России.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о надежде на то, что сборная России по хоккею в скором времени сможет вернуться на международные турниры.
В четверг министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне‑2026/27. После этого IIHF должна собрать руководящий орган и принять окончательное решение относительно допуска России на международную арену.