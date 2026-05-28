19:51 28.05.2026 (обновлено: 20:00 28.05.2026)
Мадьяр сообщил о встрече с премьером Бельгии и выложил видео с его котом

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр провел встречу с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером.
  • Петер Мадьяр также познакомился с котом премьер-министра Бельгии по имени Максимус.
БУДАПЕШТ, 28 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что провел продуктивную встречу с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, и выложил видео с его котом Максимусом.
"У меня состоялась полезная и многообещающая встреча с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером в Брюсселе. И мне посчастливилось познакомиться с Максимусом, всемирно известным котом премьер-министра", - написал Мадьяр в подписи к видеозаписи, размещенной в соцсети Facebook*.
На кадрах видно, как кот выходит из своего "шалаша" в кабинете де Вевера, его гладят сам Мадьяр и министр транспорта и инвестиций Венгрии Давид Витези.
Мадьяр в среду заявлял, что в четверг проведет встречу также с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а в пятницу - с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Главной целью его поездки в Брюссель являются переговоры о возвращении Венгрии замороженных средств из фондов ЕС.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В миреВенгрияБельгияБрюссельПетер МадьярМарк РюттеУрсула фон дер ЛяйенFacebookНАТОЕврокомиссия
 
 
