Сборная Шотландии продлила контракт с главным тренером до ЧМ-2030

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шотландская футбольная ассоциация продлила контракт с главным тренером национальной команды Стивом Кларком до чемпионата мира 2030 года.
- Под руководством Кларка сборная Шотландии вышла на чемпионат мира 2026 года, где ей предстоит сыграть в группе C против команд Марокко, Гаити и Бразилии.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Шотландская футбольная ассоциация (SFA) на своем сайте объявила о продлении контракта с главным тренером национальной команды Стивом Кларком.
Новое соглашение с 62-летним специалистом рассчитано до чемпионата мира 2030 года.