Сборная Шотландии продлила контракт с главным тренером до ЧМ-2030 - РИА Новости Спорт, 28.05.2026
15:49 28.05.2026 (обновлено: 16:02 28.05.2026)
Сборная Шотландии продлила контракт с главным тренером Кларком до ЧМ-2030

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шотландская футбольная ассоциация продлила контракт с главным тренером национальной команды Стивом Кларком до чемпионата мира 2030 года.
  • Под руководством Кларка сборная Шотландии вышла на чемпионат мира 2026 года, где ей предстоит сыграть в группе C против команд Марокко, Гаити и Бразилии.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Шотландская футбольная ассоциация (SFA) на своем сайте объявила о продлении контракта с главным тренером национальной команды Стивом Кларком.
Новое соглашение с 62-летним специалистом рассчитано до чемпионата мира 2030 года.
Кларк возглавляет сборную Шотландии с мая 2019 года, под его руководством национальная команда вышла на чемпионат мира 2026 года. Вместе с ним шотландцы провели 76 матчей, одержали 35 побед при 14 ничьих и 27 поражениях.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Шотландия попала в группу C, где ей предстоит провести матчи против команд Марокко, Гаити и Бразилии.
ФутболСпортСтив Кларк
 
